У Росії зафіксували Омікрон-варіант COVID-19

У Російській Федерації зареєстрували перші випадки зараження Омікрон-варіантом коронавірусу. Його виявили у двох громадян, які повернулися з Південноафриканської Республіки (ПАР), повідомила в понеділок, 6 грудня, російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів та добробуту людини (Росспоживнагляд).
Омікрон виявили у двох із десяти прибулих з ПАР з позитивним тестом на COVID-19, дослідження аналізів інших інфікованих продовжуються. Усіх десятьох громадян помістили в обсервацію.
У Росії всіх громадян, які повертаються з ПАР та сусідніх країн, тестують на коронавірус на кордоні, а також розміщують в обсерватори на два тижні. В'їзд іноземців із південноафриканського регіону до РФ заборонено.
Нагадаємо, вперше новий варіант коронавірусу було виявлено у листопаді в Південній Африці. На початок грудня його зафіксували вже майже у 40 країнах світу. Через Омікрон у багатьох регіонах вводяться нові обмеження на поїздки. Зокрема, Україна заборонила в'їзд з Південної Африки для іноземців та осіб без громадянства, хоча випадків зараження Омікрон-варіантом у країні наразі не виявлено.
Омікрон виявили у двох із десяти прибулих з ПАР з позитивним тестом на COVID-19, дослідження аналізів інших інфікованих продовжуються. Усіх десятьох громадян помістили в обсервацію.
У Росії всіх громадян, які повертаються з ПАР та сусідніх країн, тестують на коронавірус на кордоні, а також розміщують в обсерватори на два тижні. В'їзд іноземців із південноафриканського регіону до РФ заборонено.
Нагадаємо, вперше новий варіант коронавірусу було виявлено у листопаді в Південній Африці. На початок грудня його зафіксували вже майже у 40 країнах світу. Через Омікрон у багатьох регіонах вводяться нові обмеження на поїздки. Зокрема, Україна заборонила в'їзд з Південної Африки для іноземців та осіб без громадянства, хоча випадків зараження Омікрон-варіантом у країні наразі не виявлено.
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