У п'ятницю приріст хворих на COVID збільшився більш ніж на 1000 осіб

09:21 07 серпня Київ, Україна

За минулу п'ятницю в Україні було зафіксовано понад тисячу нових випадків інфікування коронавірусом, серед захворілих 73 дитини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



За минулу добу виявлено 1 054 нових підтверджених COVID-випадки, госпіталізовано 534 особи; одужали - 1 393 особи.



За добу протестовано методом ПЛР 22 273 особи, методом ІФА - 9 628 осіб, експрес-тестами - 14 940 осіб.



За останні 24 години вірус забрав життя 20 українців, всього від інфекції померли 53 085 громадян.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.



За весь час пандемії в Україні захворіли 2 258 532 особи, одужали - 2 190 686 осіб, проведено ПЛР-тестів - 1 1509 815.