У порту Сіднея знаходиться круїзний лайнер із 800 зараженими COVID-19

10:30 12 листопада Київ, Україна

Близько 800 випадків зараження коронавірусом виявлено на круїзному лайнері Majestic Princess, що пришвартувався в порту Сіднея, на якому знаходяться понад 3 тис. пасажирів і 1 тис. членів екіпажу.. Про це в суботу, 12 листопада, повідомила австралійська мовна корпорація ABC.

Міністерство охорони здоров'я штату Новий Південний Уельс встановило на судні третій рівень попередження максимально можливий, вказує телеканал. За такого рівня вважається, що заражені принаймні 20% тих, хто був на лайнері.



Усіх, хто прибув перед висадкою, перевірять за допомогою експрес-тестів на антигени.

Як заявили в круїзній компанії Carnival, виявляти перших заражених на кораблі стали в середині 12-денного круїзу. Захворювання у них проходило у легкій чи безсимптомній формі, інфікованих ізолювали, решті рекомендували дотримуватись запобіжних заходів, у тому числі носити маски.

Нагадаємо, що станом на кінець жовтня Україна отримала 2,3 млн. доз вакцини Pfizer.

Додамо, що на Кіровоградщині від коронавірусу померла дитина.