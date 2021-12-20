У Pfizer заявили про високу ефективність своїх таблеток проти Covid-19

10:45 15 грудень Київ, Україна

Pfizer заявила, що клінічні випробування підтвердили, що таблетки проти Covid-19 різко знизили кількість госпіталізацій та смертей серед людей із групи ризику.



Оголошення було зроблено після того, як реальне дослідження, проведене в Південній Африці, показало, що дві дози вакцини Pfizer-BioNTech довели свою ефективність на 70% у запобіганні тяжкому перебігу захворювання, спричиненого новим варіантом.



Дані про нові таблетки, які ще не були схвалені ніде у світі, надійшли від більш ніж 2200 добровольців та підтвердили попередні результати, оголошені минулого місяця.



Американський виробник ліків заявив, що його препарат під назвою Паксловід також показав себе проти нового штаму Омікрон.



Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що препарат "змінив правила гри", і він очікує, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) дасть зелене світло вже цього місяця.



Випробування показало, що таблетка знижує потребу госпіталізації дорослих із групи високого ризику на 89%, якщо лікування проводиться протягом трьох днів з моменту появи симптомів, і на 88%, якщо лікування проводиться протягом п'яти днів.



Побічні ефекти були виявлені здебільшого незначні.