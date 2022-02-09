У Пекіні розповіли, скільки спортсменів перебуває на ізоляції через коронавірус

07:33 09 лютий Київ, Україна

Організатори заявили, що понад 30 спортсменів на Олімпійських іграх у Пекіні перебувають в ізоляторах після позитивного результату тесту на коронавірус. Середній термін перебування у ізоляції становить сім днів.



"Ми випустимо з ізоляції стільки людей, скільки зможемо, але тільки стільки, скільки зможемо безпечно", - сказав Брайан Макклоскі, голова експертної медичної комісії Ігор у Пекіні. Він сказав, що 50 спортсменів було виписано, і переважна більшість спортсменів, які перебувають в ізоляції, почуваються добре і не потребують будь-якої медичної допомоги.



Інформація про те, що 32 спортсмени перебувають в ізоляторах, з'явилася після скарг спортсменів та команд на неїстівну їжу, брудні приміщення та відсутність тренувального обладнання та доступу до Інтернету.



Щоб запобігти поширенню COVID-19, пекінські організатори вимагають, щоб усі інфіковані були поміщені в так звану олімпійську бульбашку і щодня здавали лабораторні аналізи ПЛР. Ті, у кого підтверджено позитивний результат, будуть перебувати в ізоляторі доти, доки у них не буде негативного тесту. Люди, у яких зберігається позитивний результат тесту, можуть запросити перевірку медичною комісією.



Макклоскі зазначив, що інфіковані люди можуть продовжувати періодично давати позитивний результат протягом тривалого часу, навіть якщо вони не заразні. Але він сказав, що раніше інфіковані люди можуть давати позитивний результат, тому що вони були повторно заражені і можуть поширювати вірус.



"Завдання полягає в тому, щоб відрізнити їх один від одного", - сказав він.



Організатори заявили, що очікують, що кількість позитивних випадків зменшиться в міру того, як кількість нових, що прибувають в олімпійську бульбашку, буде зменшуватися, оскільки процедури скринінгу призначені для раннього виявлення вірусу та запобігання його поширенню.



Макклоскі зазначив, що всі у бульбашці проходять тестування та майже всі вакциновані.



«Я думаю, що ваші шанси підхопити COVID у замкнутому циклі менше, ніж деінде у світі», — сказав він.



На цей момент в олімпійській бульбашці зареєстровано 393 позитивні випадки. Окрім спортсменів, до неї входять представники ЗМІ, офіційні представники команд та інші особи. На Олімпіаду прибуло понад 12 800 осіб з-за меж Китаю.