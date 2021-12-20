В одному зі штатів Австралії оголошено режим лиха

Через значне зростання числа хворих коронавирусной інфекцією, в штаті Вікторія, в Австралії, оголошений режим лиха.
Про це в неділю, 2 серпня 2020 р, повідомив губернатор штату Вікторія Деніел Ендрюс.
Найбільш жорсткі обмеження вводяться в столиці штату Мельбурні, другому за величиною місті Австралії. Там з 2 серпня введені протиепідемічні обмеження четвертого рівня, що передбачають комендантську годину з 20.00 до 5.00.
Заходи будуть діяти як мінімум до 13 вересня. За словами губернатора, якщо не вжити суворих заходів зараз, з епідемією доведеться боротися ще місяці і місяці.
Ті, хто проживають в Мельбурні, залишаються без права залишати будинок більш ніж на п'ять кілометрів для покупок або занять спортом на повітрі протягом однієї години. У місті заборонили весілля, на похоронах можуть бути присутніми до 10 осіб.
Навчання в університетах з 6 серпня знову буде дистанційним, а дитячі садки закриті. Для живуть за межами Мельбурна буде діяти третій рівень обмежень.
За словами Ендрюса, тривалість жорстких заходів в Вікторії можна буде скоротити при зменшенні виявлених випадків коронавируса, але малоймовірно, що місто повернеться до третього етапу обмежень.
Про це в неділю, 2 серпня 2020 р, повідомив губернатор штату Вікторія Деніел Ендрюс.
Найбільш жорсткі обмеження вводяться в столиці штату Мельбурні, другому за величиною місті Австралії. Там з 2 серпня введені протиепідемічні обмеження четвертого рівня, що передбачають комендантську годину з 20.00 до 5.00.
Заходи будуть діяти як мінімум до 13 вересня. За словами губернатора, якщо не вжити суворих заходів зараз, з епідемією доведеться боротися ще місяці і місяці.
Ті, хто проживають в Мельбурні, залишаються без права залишати будинок більш ніж на п'ять кілометрів для покупок або занять спортом на повітрі протягом однієї години. У місті заборонили весілля, на похоронах можуть бути присутніми до 10 осіб.
Навчання в університетах з 6 серпня знову буде дистанційним, а дитячі садки закриті. Для живуть за межами Мельбурна буде діяти третій рівень обмежень.
За словами Ендрюса, тривалість жорстких заходів в Вікторії можна буде скоротити при зменшенні виявлених випадків коронавируса, але малоймовірно, що місто повернеться до третього етапу обмежень.
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