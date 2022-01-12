В оновленому в Україні списку "червоної" зони 57 країн

Пресслужба МОЗ України опублікувала сьогодні, 30 серпня, уточнений список країн, що входять в "червону" та "зелену" зони. Цього разу в "червону" зону віднесли менше країн, повідомили у відомстві.

У "червоній" зоні країн з розповсюдження COVID-19 знаходяться 57 країн, в "зеленій" - 136.

Так, у списку держав "червоної" зони, зокрема: Іспанія, Румунія, США, Бразилія.

У зеленій зоні: Єгипет, Туреччина, Болгарія, Хорватія, Грузія, РФ, Польща, Греція, Німеччина та інші.

Україна включає в "червоний список" ті країни, в яких кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні два тижні перевищує аналогічний показник в нашій країні.

Громадяни, які в'їжджають в Україну з країн "червоної" зони, зобов'язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

Раніше ми писали, що кількість випадків COVID-19 на Буковині перевищила десять тисяч. Чернівецька область входить до переліку лідерів по захворюванню на коронавірусну інфекцію нового типу.

Також повідомлялося, що в Туреччині заявили про зростання кількості тяжких пацієнтів з COVID-19.