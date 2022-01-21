У номінації "Найкраща ковід-вакцина року" перемогла Moderna

Всесвітній конгрес вакцин-2021, що проходить через пандемію в онлайн-форматі, визначився з претендентом на номінацію "Краща вакцина від коронавірусу".
Про це повідомляє ТАРС.
Так, препарат Moderna переміг в номінаціях "Краща вакцина від COVID" і "Краща нова технологія/платформа для вакцини".
Також на конгресі високо оцінили вакцину, розроблену американською компанією Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech.
За даними агентства, в шорт-лист номінації за кращу COVID-вакцину потрапив препарат виробництва британсько-шведської компанії AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.
Відзначимо, в цьому році World Vaccine Congress Washington проходив в онлайн-форматі.
Так, препарат Moderna переміг в номінаціях "Краща вакцина від COVID" і "Краща нова технологія/платформа для вакцини".
Також на конгресі високо оцінили вакцину, розроблену американською компанією Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech.
За даними агентства, в шорт-лист номінації за кращу COVID-вакцину потрапив препарат виробництва британсько-шведської компанії AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.
Відзначимо, в цьому році World Vaccine Congress Washington проходив в онлайн-форматі.
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