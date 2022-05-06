У Миколаєві планують відкрити мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19

Головний санітарний лікар України заявив про намір відкрити в Миколаєві перший мобільний госпіталь. Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що там буде 60 місць для пацієнтів з інфекцією COVID-19.

"У Миколаєві 19 грудня відкриється перший мобільний госпіталь на 60 ліжко-місць, він буде з модульних конструкцій", - розповів Віктор Ляшко.

За його словами, для розгортання мобільних госпіталів вже були виділені кошти, МОЗ визначило табель оснащення такого госпіталю і критерії до медзакладу. Поки питання розміщення такого госпіталю залишається на розсуд місцевої влади.

"Питання локації залишаються питаннями локацій. Якщо десь, як в Донецькій області, його зручно буде розгорнути на базі нового триповерхового будинку психіатричної лікарні, то його розгорнуть там. Якщо зручно розгорнути на відкритій місцевості, то розгорнуть там. Важливо, щоб там був кисень", - заявив він.

Головний санітарний лікар пояснив, що питання запуску мобільних госпіталів не вирішуватиметься централізовано.