В НАН розповіли, чому схід України знаходиться в зоні ризику зараження штамом "дельта"

Високий рівень інфікування штамом "дельта" в РФ несе пряму загрозу жителям окупованої території Донбасу.

Даний прогноз озвучили вчені Національної академії наук України.

"Через низький рівень вакцинації населення в Україні і високий рівень міграції з РФ штам "дельта" може поширитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, і мати важкі наслідки... Ослаблення щодо тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, запропоновані урядом України, посилюють ризики швидкого спалаху на сході країни, викликаного штамом "дельта", - випливає з прогнозу.