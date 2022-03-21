В НАН розповіли, чому схід України знаходиться в зоні ризику зараження штамом "дельта"
19:39 22 червня Київ, Україна
Високий рівень інфікування штамом "дельта" в РФ несе пряму загрозу жителям окупованої території Донбасу.
Даний прогноз озвучили вчені Національної академії наук України.
"Через низький рівень вакцинації населення в Україні і високий рівень міграції з РФ штам "дельта" може поширитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, і мати важкі наслідки... Ослаблення щодо тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, запропоновані урядом України, посилюють ризики швидкого спалаху на сході країни, викликаного штамом "дельта", - випливає з прогнозу.
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