В НАН розповіли про українські регіони з найбільшим скупченням британського штаму

16:30 14 квітень Київ, Україна

Аналіз позитивних зразків тестів на коронавірус показав, що британський штам активно мігрує по Україні. Найбільша його концентрація зафіксована в західних областях.

Про це повідомляє Національна академія наук України.



Зазначено, що всього в лютому в Україні провели секвенування 306 позитивних зразків коронавірусу.



"Дані по секвенованих зразках вірусу показали, що в лютому 2/3 всіх зразків виявилися британським штамом B.1.1.7. Найбільш ураженими цим штамом вірусу були західні області та Київ", - йдеться в повідомленні.



Згідно з даними вчених, найбільше випадків британського штаму виявили в Закарпатській області - 61.