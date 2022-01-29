В НАН виправдали статистичне зростання коронавірусу в Україні

11:34 13 травень Київ, Україна

Вчені Національної академії наук України попередили про "офіційне" зростання захворюваності і смертності серед українського населення, але надали роз'яснення, що воно пов'язане з нормалізацією після свят пунктів тестування та загальної медичної звітності.

"Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень і летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов'язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору і обробки інформації і поверненням до попередніх тенденцій", - йдеться в повідомленні НАН

Такий прогноз вчені пояснюють нормалізацією кількості тестувань після травневих свят.



При цьому в НАН відзначають, що останнім часом спостерігається значна затримка оприлюднення нових випадків коронавірусу.



"Затримки оприлюднення нових виявлень близькі до історичних максимумів і складають в середньому один тиждень", - йдеться на сайті НАН.



Вчені відзначають, що при оцінці поточної динаміки більш правдивим показником є кількість позитивних ПЛР-тестів, яка стає доступною майже без затримок. Позитивність ПЛР-тестів продовжує знижуватися і склала 16,1% протягом останнього тижня проти 19,6% рівно тиждень тому.



Середня за останній тиждень кількість нових випадків становить 5441 за добу. Станом на 12 травня, в середньому 273 нових летальних випадки за добу. Середня кількість позитивних ПЛР-тестів становить 4435 за добу.