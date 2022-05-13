У МОЗ змінили підходи до тестування на COVID

20:16 11 грудня Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни в підхід до тестування на коронавірусну хворобу, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що саме змінилося.
 
Так, за його інформацією, метод ПЛР залишається основним для етіологічної лабораторної діагностики COVID-19.

Уточнено, хто саме підлягає лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2, зокрема, це особи з:
  • підозрою на COVID-19;
  • ознаками важкого гострого респіраторного синдрому (ВГРС);
  • ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
  • ознаками пневмонії.
Також зміни стосуються швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2.

Попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять наступним особам:
  • з підозрою на COVID-19;
  • з ознаками ВГРС;
  • з ознаками інших ГРВІ;
  • з ознаками пневмонії,
  • які були в тісному контакті з особою з підтвердженим випадком COVID-19;
  • ті, хто повертаються з регіонів зі значним поширенням COVID-19;
  • ті, що підлягають плановій госпіталізації.
"Позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або вірогідного випадку захворювання COVID-19", - зазначив Ляшко.
Також дозволили використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників і при плановій госпіталізації.