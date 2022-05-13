У МОЗ змінили підходи до тестування на COVID

20:16 11 грудня Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни в підхід до тестування на коронавірусну хворобу, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що саме змінилося.

Так, за його інформацією, метод ПЛР залишається основним для етіологічної лабораторної діагностики COVID-19.



Уточнено, хто саме підлягає лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2, зокрема, це особи з:

підозрою на COVID-19;

ознаками важкого гострого респіраторного синдрому (ВГРС);

ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

ознаками пневмонії.

Також зміни стосуються швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2.



Попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять наступним особам:

з підозрою на COVID-19;

з ознаками ВГРС;

з ознаками інших ГРВІ;

з ознаками пневмонії,

які були в тісному контакті з особою з підтвердженим випадком COVID-19;

ті, хто повертаються з регіонів зі значним поширенням COVID-19;

ті, що підлягають плановій госпіталізації.

"Позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або вірогідного випадку захворювання COVID-19", - зазначив Ляшко.

Також дозволили використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників і при плановій госпіталізації.