У МОЗ змінили підходи до тестування на COVID

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни в підхід до тестування на коронавірусну хворобу, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що саме змінилося.
Так, за його інформацією, метод ПЛР залишається основним для етіологічної лабораторної діагностики COVID-19.
Уточнено, хто саме підлягає лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2, зокрема, це особи з:
- підозрою на COVID-19;
- ознаками важкого гострого респіраторного синдрому (ВГРС);
- ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
- ознаками пневмонії.
Також зміни стосуються швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2.
Попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять наступним особам:
Попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять наступним особам:
- з підозрою на COVID-19;
- з ознаками ВГРС;
- з ознаками інших ГРВІ;
- з ознаками пневмонії,
- які були в тісному контакті з особою з підтвердженим випадком COVID-19;
- ті, хто повертаються з регіонів зі значним поширенням COVID-19;
- ті, що підлягають плановій госпіталізації.
Також дозволили використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників і при плановій госпіталізації.
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