У МОЗ розповіли, коли можна закінчити самоізоляцію без ПЛР-тесту

11:08 09 листопада Київ, Україна

Кожен, у кого виявлений коронавірус, зобов'язаний піти на самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку зараження навколишніх. МОЗ виділив критерії, завдяки яким можна припинити самоізоляцію і не робити при цьому ПЛР-тест.