У МОЗ розповіли, коли можна закінчити самоізоляцію без ПЛР-тесту

Кожен, у кого виявлений коронавірус, зобов'язаний піти на самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку зараження навколишніх. МОЗ виділив критерії, завдяки яким можна припинити самоізоляцію і не робити при цьому ПЛР-тест.
Про це на брифінгу 9 листопада розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.
"Якщо 1 листопада у вас з'явилися симптоми коронавірусної хвороби, ви не робили ПЛР-тестування, і знаходитесь вдома на самоізоляції, а потім через 10 днів у вас немає жодного прояву клінічних симптомів, то ще рахуючи від цього часу 3 дні можна припиняти самоізоляцію і лікарняний", пояснив Степанов.
Відсутність клінічних проявів ГРВІ протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу при позитивному результаті COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження.
"1 числа з'явилися симптоми, у вас взяли мазок, зробили тест - позитивний. Потім аналогічно, якщо на 10 день немає симптомів, ще рахуєте 3 дні. Не потрібно робити лабораторне обстеження, якщо вже немає проявів симптомів протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня захворюваності від дати встановлення діагнозу", - додав Степанов.
"Повторне тестування методом ПЛР з метою визначення наявності або відсутності вірусу в організмі може проводитися не раніше, ніж через 10 днів після появи симптомів або отримання першого позитивного результату на COVID-19", - зазначив керівник МОЗ.
Всі ці три критерії рівноцінні, зазначив Степанов.
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