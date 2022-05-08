У МОЗ розповіли про відмінні симптоми штаму Дельта

20:30 04 серпня Київ, Україна

Лихоманка, біль в горлі і кашель актуальні і для дельта-штаму, а ось втрата нюху і смаку зустрічаються вкрай рідко.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в середу, 4 серпня.

"Симптоми при зараженні штамом Дельта відрізняються. Лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить поширені, тоді як кашель і втрата нюху або смаку - менш поширені. Також повідомляють про більш серйозні симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми і утворення згустків крові, що призводить до загибелі тканин і гангрени. Згідно з дослідженням, проведеним вченими з Китаю, концентрація вірусу в крові інфікованої людини від штаму Дельта в тисячу разів більше, ніж було в інфікованих диким штамом. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, що сприяє поширенню вірусу на інших людей", - сказано в повідомленні.

При цьому ймовірність розвитку важкого перебігу хвороби при зараженні штамом Дельта набагато вища, якщо людина не вакцинована. Якщо ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі.



Як підкреслили в МОЗ, пройти вакцинацію від COVID-19 можна в найближчому пункті щеплення або в центрі масової вакцинації. Також проводяться щеплення організованих колективів від 50 осіб, в таких випадках на підприємство виїжджає мобільна бригада.