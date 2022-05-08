У МОЗ розповіли про відмінні симптоми штаму Дельта

Лихоманка, біль в горлі і кашель актуальні і для дельта-штаму, а ось втрата нюху і смаку зустрічаються вкрай рідко.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в середу, 4 серпня.
При цьому ймовірність розвитку важкого перебігу хвороби при зараженні штамом Дельта набагато вища, якщо людина не вакцинована. Якщо ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі.
Як підкреслили в МОЗ, пройти вакцинацію від COVID-19 можна в найближчому пункті щеплення або в центрі масової вакцинації. Також проводяться щеплення організованих колективів від 50 осіб, в таких випадках на підприємство виїжджає мобільна бригада.
Як підкреслили в МОЗ, пройти вакцинацію від COVID-19 можна в найближчому пункті щеплення або в центрі масової вакцинації. Також проводяться щеплення організованих колективів від 50 осіб, в таких випадках на підприємство виїжджає мобільна бригада.
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