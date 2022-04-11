У МОЗ розповіли, які бувають побічні реакції після вакцинації

16:47 15 липня Київ, Україна

МОЗ розповіли, які симптоми після COVID-вакцинації є нормальними, а за яких потрібно негайно звертатися за медичною допомогою.

"Ще в центрі вакцинації вас попередять, що після щеплення організм може реагувати на вакцину. Це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу", - наголошується в повідомленні.

Ось перелік реакцій, які визнані нормальними:

почервоніння, біль, набряк в місці ін'єкції;

лихоманка або озноб;

головний біль, біль в м'язах або суглобах, біль в животі;

збільшені лімфатичні вузли;

нудота;

стомлюваність і безсоння;

запаморочення.

Такі симптоми можуть протриматися кілька днів, однак в разі їхнього посилення варто звернутися до сімейного лікаря. Також можлива алергічна реакція, яка проявляється майже відразу після введення вакцини, тому медики рекомендують залишатися в пункті вакцинації ще 15-30 хвилин для оперативного надання допомоги.



До симптомів, при прояві яких варто негайно звернутися до лікаря, зараховують:

судоми;

втрату свідомості;

блювоту;

висип на тілі;

сильний біль;

температуру понад 38 °C;

сплутаність мови.

У МОЗ пояснюють, що такі реакції можуть бути ознаками супутніх захворювань, які ослабили організм, тому в разі їхнього виникнення потрібно почати лікування під наглядом фахівців.