У МОЗ розповіли, які бувають побічні реакції після вакцинації

У МОЗ розповіли, які симптоми після COVID-вакцинації є нормальними, а за яких потрібно негайно звертатися за медичною допомогою.
Ось перелік реакцій, які визнані нормальними:
- почервоніння, біль, набряк в місці ін'єкції;
- лихоманка або озноб;
- головний біль, біль в м'язах або суглобах, біль в животі;
- збільшені лімфатичні вузли;
- нудота;
- стомлюваність і безсоння;
- запаморочення.
Такі симптоми можуть протриматися кілька днів, однак в разі їхнього посилення варто звернутися до сімейного лікаря. Також можлива алергічна реакція, яка проявляється майже відразу після введення вакцини, тому медики рекомендують залишатися в пункті вакцинації ще 15-30 хвилин для оперативного надання допомоги.
До симптомів, при прояві яких варто негайно звернутися до лікаря, зараховують:
До симптомів, при прояві яких варто негайно звернутися до лікаря, зараховують:
- судоми;
- втрату свідомості;
- блювоту;
- висип на тілі;
- сильний біль;
- температуру понад 38 °C;
- сплутаність мови.
У МОЗ пояснюють, що такі реакції можуть бути ознаками супутніх захворювань, які ослабили організм, тому в разі їхнього виникнення потрібно почати лікування під наглядом фахівців.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі