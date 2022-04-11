У МОЗ розповіли, які бувають побічні реакції після вакцинації

16:47 15 липня Київ, Україна

У МОЗ розповіли, які симптоми після COVID-вакцинації є нормальними, а за яких потрібно негайно звертатися за медичною допомогою.
"Ще в центрі вакцинації вас попередять, що після щеплення організм може реагувати на вакцину. Це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу", - наголошується в повідомленні.
Ось перелік реакцій, які визнані нормальними:
  • почервоніння, біль, набряк в місці ін'єкції;
  • лихоманка або озноб;
  • головний біль, біль в м'язах або суглобах, біль в животі;
  • збільшені лімфатичні вузли;
  • нудота;
  • стомлюваність і безсоння;
  • запаморочення.
Такі симптоми можуть протриматися кілька днів, однак в разі їхнього посилення варто звернутися до сімейного лікаря. Також можлива алергічна реакція, яка проявляється майже відразу після введення вакцини, тому медики рекомендують залишатися в пункті вакцинації ще 15-30 хвилин для оперативного надання допомоги.

До симптомів, при прояві яких варто негайно звернутися до лікаря, зараховують:
  • судоми;
  • втрату свідомості;
  • блювоту;
  • висип на тілі;
  • сильний біль;
  • температуру понад 38 °C;
  • сплутаність мови.
У МОЗ пояснюють, що такі реакції можуть бути ознаками супутніх захворювань, які ослабили організм, тому в разі їхнього виникнення потрібно почати лікування під наглядом фахівців.