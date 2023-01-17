У Молдові виявили три випадки зараження штамом коронавірусу "Кракен"

10:58 17 січня Київ, Україна

У Молдові підтвердили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Кракен" (XBB.1.5), повідомило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє NewsMaker.



Новий штам коронавірусу виявили у двох чоловіків із Кишинева та у жінки з Дубосара.



Фахівці рекомендують громадянам частіше мити руки, уникати місць великого скупчення людей, носити маски у громадському транспорті та закритих громадських місцях та робити щеплення від коронавірусу, а за перших симптомів хвороби негайно звернутися до лікаря.



"Кракен" вперше було виявлено 22 жовтня 2022 року в США. За оцінкою Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), він став "найбільш трансмісивним підваріантом" і поширюється дуже агресивно - кількість випадків зараження "подвоюється кожні дев'ять днів".



ECDC попереджає, що підвищені темпи поширення нового підтипу коронавірусу, ймовірно, зумовлені здатністю "Кракена" ухилятися від захисту імунної системи і на нього можуть не реагувати антитіла більшості вакцин.



Досі домінантним у світі був штам коронавірусу "Омікрон", який вперше виявився на початку листопада 2021 року.