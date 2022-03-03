У світі за добу від коронавірусу померли 10 734 людини

Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 29-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7, по летальних випадках - 17-у і 2-у позицію відповідно.