У світі за добу від коронавірусу померли 10 734 людини

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, на ранок 4 червня в світі зафіксовано 474 555 нових випадків захворювання коронавірусом.
З початку пандемії в світі нарахували 172 914 703 випадки інфікування.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 717 430 осіб, з них 10 734 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 155,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 29-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7, по летальних випадках - 17-у і 2-у позицію відповідно.
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