У світі знову зростає захворюваність на коронавірус

11:53 06 серпня Київ, Україна

У світі за добу зареєстровано 705 тисяч нових випадків Covid-19, це максимальний приріст хворих на коронавірус за три місяці.

Про це свідчать дані Worldometers.

Лідерами по захворюваності залишаються:
  • США - 120 945 заражень,
  • Індія - 45 001,
  • Бразилія - 40 054,
  • Іран - 38 674,
  • Індонезія - 35 764.
Україна знаходиться на 57 місці в світі і на 13 місці в Європі

Відзначимо, що в США кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму за пів року.

При цьому половина всіх випадків і госпіталізацій припадає на сім штатів з одними з найнижчих показників вакцинації - це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама і Міссісіпі.

Провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі вважає, що в найближчі тижні через штам Дельта кількість випадків захворювання може вирости до 200 тисяч на добу.