У світі знову зростає захворюваність на коронавірус

11:53 06 серпня Київ, Україна

У світі за добу зареєстровано 705 тисяч нових випадків Covid-19 , це максимальний приріст хворих на коронавірус за три місяці.



Про це свідчать дані Worldometers.



Лідерами по захворюваності залишаються:

США - 120 945 заражень,

Індія - 45 001,

Бразилія - 40 054,

Іран - 38 674,

Індонезія - 35 764.

Україна знаходиться на 57 місці в світі і на 13 місці в Європі



Відзначимо, що в США кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму за пів року.



При цьому половина всіх випадків і госпіталізацій припадає на сім штатів з одними з найнижчих показників вакцинації - це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама і Міссісіпі.



Провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі вважає, що в найближчі тижні через штам Дельта кількість випадків захворювання може вирости до 200 тисяч на добу.