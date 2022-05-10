У світі знову зростає захворюваність на коронавірус

У світі за добу зареєстровано 705 тисяч нових випадків Covid-19, це максимальний приріст хворих на коронавірус за три місяці.
Про це свідчать дані Worldometers.
Лідерами по захворюваності залишаються:
- США - 120 945 заражень,
- Індія - 45 001,
- Бразилія - 40 054,
- Іран - 38 674,
- Індонезія - 35 764.
Україна знаходиться на 57 місці в світі і на 13 місці в Європі
Відзначимо, що в США кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму за пів року.
При цьому половина всіх випадків і госпіталізацій припадає на сім штатів з одними з найнижчих показників вакцинації - це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама і Міссісіпі.
Провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі вважає, що в найближчі тижні через штам Дельта кількість випадків захворювання може вирости до 200 тисяч на добу.
Відзначимо, що в США кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму за пів року.
При цьому половина всіх випадків і госпіталізацій припадає на сім штатів з одними з найнижчих показників вакцинації - це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама і Міссісіпі.
Провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі вважає, що в найближчі тижні через штам Дельта кількість випадків захворювання може вирости до 200 тисяч на добу.
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