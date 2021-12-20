У світі різко зросла кількість хворих коронавирусной інфекцією

11:00 23 липень Київ, Україна

У світі відзначають різке зростання числа діагностованих випадків коронавируса. Минулої доби дали страхітливу статистику. За минулі 24 години кількість виявлених хворих COVID-19 склала 279 857 осіб.

Всього в світі за станом на ранок 23 липня зафіксовано 15 374 482 випадки інфікування коронавірусів при 630 214 летальні випадки і 9 349 375 випадках одужання. Про це свідчать дані Worldometer.

Всього за минулу добу в світі виявили 279 857 хворих коронавирусной інфекцією.

Коронавірус виявлений в 213 країнах і територіях.

США продовжують лідирувати в світі за розмахом захворювання: виявлено 4 100 875 хворих (зростання за добу - 71 967), померли 146 183 (зростання за добу - 1 205), вилікувалися 1,94 млн. Показники за добу в країні різко погіршилися.

У Бразилії число інфікованих досягла 2 231 871 (зростання за добу - 65 339), померли 82 890 (зростання за добу - 1 293), вилікувані 1,53 млн. Розмах епідемії в країні не зменшується.





На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія, де за минулу добу число хворих зросло з 1 194 085 чоловік до 1 239 684 при 28 890 летальні випадки (плюс 1 120) та 784 тис. Видужали. За добовому приросту хворих Індія поступається тільки США і Бразилії.

За кількістю смертей за добу антилідер - США, за ними йдуть Бразилія і Індія.

За кількістю проведених тестів на COVID-19 з великим відривом продовжує лідирувати Китай - 90,4 млн. Далі йдуть США - 50,7 млн і Росія - 25,7 млн.