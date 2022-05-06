У світі побороли коронавірус 46,5 млн осіб

08:18 07 грудня Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers на ранок 7 грудня, в світі зафіксовано 535 018 нових випадків захворювання на COVID-19

За час пандемії всього в світі зафіксовано 67 393 283 випадки інфікування, з них 535 018 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 541 747 осіб, з них 7 537 за минулу добу.



Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн.



Побороли хворобу і вилікувалися 46,5 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.



Україна знаходиться на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 10-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Великобританія і Німеччина.