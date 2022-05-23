У світі перемогли коронавірус 54 млн осіб

Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 12-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Великобританія, Росія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція і Польща.