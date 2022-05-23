У світі перемогли коронавірус 54 млн осіб

Дослідницький центр Worldometers опублікував офіційні дані щодо поширення пандемії коронавірусу в світовому масштабі.
Згідно з його даними, в світі зафіксовано 77 172 373 випадки інфікування, з них 546 756 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 699 644 особи, з них 7 941 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 54 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Згідно з його даними, в світі зафіксовано 77 172 373 випадки інфікування, з них 546 756 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 699 644 особи, з них 7 941 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 54 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 12-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Великобританія, Росія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція і Польща.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии