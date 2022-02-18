У світі понад мільйон жертв коронавірусу

За даними сайту університету Джона Хопкінса в ніч на вівторок, 29 вересня, офіційна кількість пов'язаних з новим типом коронавірусу COVID-19 летальних випадків в світі перевищила позначку в один мільйон.
Найбільш ураженою пандемією коронавірусу країною залишаються США, де від ускладнень нового захворювання померла 205 031 особа. У трійці антилідерів за показником смертності також знаходяться Бразилія (142 058 пов'язаних з COVID-19 смертей) і Індія (95 542 пов'язані з COVID-19 смерті).
Всього в світі з початку пандемії нову коронавірусну інфекцію підхопили понад 33 мільйони осіб. З них більше ніж сім мільйонів заразилися в США, понад шість мільйонів - в Індії, і ще понад чотири мільйони - в Бразилії.
Тим часом побороти нову хворобу вдалося вже більш ніж 23 мільйонам пацієнтів.
Напередодні в ВООЗ заявили, що офіційна кількість летальних випадків, пов'язаних з COVID-19, ймовірно, нижча реального загального показника.
Найбільш ураженою пандемією коронавірусу країною залишаються США, де від ускладнень нового захворювання померла 205 031 особа. У трійці антилідерів за показником смертності також знаходяться Бразилія (142 058 пов'язаних з COVID-19 смертей) і Індія (95 542 пов'язані з COVID-19 смерті).
Всього в світі з початку пандемії нову коронавірусну інфекцію підхопили понад 33 мільйони осіб. З них більше ніж сім мільйонів заразилися в США, понад шість мільйонів - в Індії, і ще понад чотири мільйони - в Бразилії.
Тим часом побороти нову хворобу вдалося вже більш ніж 23 мільйонам пацієнтів.
Напередодні в ВООЗ заявили, що офіційна кількість летальних випадків, пов'язаних з COVID-19, ймовірно, нижча реального загального показника.
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