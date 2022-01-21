У світі понад 28 мільйонів людей заражені коронавірусом

Пандемія коронавірусу продовжує ширитися по планеті, забираючи сотні життів. За інформацією статистичного порталу Worldometers, за минулу добу від коронавірусної інфекції у світі померли 6227 осіб. Загальна кількість загиблих за період пандемії вже досягла 907 304.
За офіційними даними, в цілому у світі зафіксовано 28 014 776 випадків інфікування COVID-19, з них 20 091 717 закінчилися одужанням пацієнтів.
При цьому за останню добу у 286 476 осіб підтвердили наявність нової коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, двоє вчених зі Львова перемогли у конкурсі проєктів Національного фонду досліджень України. Їм нададуть кошти для розробки вакцини від коронавірусу COVID-19.
У МВФ назвали умову завершення коронакризи.
При цьому Гергієва та Гопінат підкреслили, що нинішня криза далека від свого завершення.
Також у Фонді спрогнозували, що багатьом підприємствам у світі необхідна буде фінансова допомога, щоб зберегти робочі місця.
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