У світі понад 28 мільйонів людей заражені коронавірусом

Пандемія коронавірусу продовжує ширитися по планеті, забираючи сотні життів. За інформацією статистичного порталу Worldometers, за минулу добу від коронавірусної інфекції у світі померли 6227 осіб. Загальна кількість загиблих за період пандемії вже досягла 907 304.

За офіційними даними, в цілому у світі зафіксовано 28 014 776 випадків інфікування COVID-19, з них 20 091 717 закінчилися одужанням пацієнтів.

При цьому за останню добу у 286 476 осіб підтвердили наявність нової коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, двоє вчених зі Львова перемогли у конкурсі проєктів Національного фонду досліджень України. Їм нададуть кошти для розробки вакцини від коронавірусу COVID-19.

У МВФ назвали умову завершення коронакризи.

"Хоча світ навчився жити з вірусом, повне відновлення малоймовірне без остаточного медичного розв’язання даної проблеми", - заявили глава МВФ Крісталіна Георгієва та головний економіст Фонду Гіта Гопінат.

При цьому Гергієва та Гопінат підкреслили, що нинішня криза далека від свого завершення.

"Відновлення залишається вкрай нестійким і нерівномірним по регіонах. (...) Для забезпечення тривалого відновлення важливо передчасно не припиняти надання підтримки", - додали вони.

Також у Фонді спрогнозували, що багатьом підприємствам у світі необхідна буде фінансова допомога, щоб зберегти робочі місця.