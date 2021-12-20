У МОЗ запевнили, що локдауну в Україні не буде
19:49 19 березень Київ, Україна
Незважаючи на зростання кількості захворюваності на коронавірус в Україні, МОЗ обмежиться строгими обмеженнями адаптивного карантину і не буде вводити національний локдаун
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"В Україні не буде третього локдауну, в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження. У нас локдаун був один - рік тому. Після цього були жорсткі карантинні обмеження", - сказав Степанов.
Він нагадав, що такі карантинні обмеження ввели Київ, Львів та Вінниця.
"Київ вчора ввів такі жорсткі карантинні обмеження, місцева влада Львова, Вінниці. Ефективність цих заходів ми бачимо на прикладі Івано-Франківської області, де вже зараз ми бачимо стабілізацію ситуації, заповнюваність ліжок з киснем там була 65%, а зараз вже 60% і продовжує знижуватися", - додав міністр.
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