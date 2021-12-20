У МОЗ запевнили, що локдауну в Україні не буде

19:49 19 березень Київ, Україна

Незважаючи на зростання кількості захворюваності на коронавірус в Україні, МОЗ обмежиться строгими обмеженнями адаптивного карантину і не буде вводити національний локдаун

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в п'ятницю, 19 березня.

"В Україні не буде третього локдауну, в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження. У нас локдаун був один - рік тому. Після цього були жорсткі карантинні обмеження", - сказав Степанов.

Він нагадав, що такі карантинні обмеження ввели Київ, Львів та Вінниця.