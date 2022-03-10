У МОЗ зафіксували 1785 нових випадків COVID-19

Незважаючи на те, що всі регіони України знаходяться в зеленій карантинній зоні, добовий приріст інфікованих коронавірусом склав 1785 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в четвер, 10 червня.
Напередодні одужали 6513 осіб (всього - 2115197), а померли 97 українців (всього - 51507). У лікарні потрапила 741 особа.
Найбільше випадків підтвердили в Києві (216), а також в Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 216 випадків;
Вінницька область - 54 випадки;
Волинська область - 63 випадки;
Дніпропетровська область - 119 випадків;
Донецька область - 63 випадки;
Житомирська область - 68 випадків;
Закарпатська область - 26 випадків;
Запорізька область - 33 випадки;
Івано-Франківська область - 44 випадки;
Київська область - 102 випадки;
Кіровоградська область - 17 випадків;
Луганська область - 27 випадків;
Львівська область - 128 випадків;
Миколаївська область - 53 випадки;
Одеська область - 63 випадки;
Полтавська область - 75 випадків;
Рівненська область - 88 випадків;
Сумська область - 63 випадки;
Тернопільська область - 42 випадки;
Харківська область - 128 випадків;
Херсонська область - 67 випадків;
Хмельницька область - 59 випадків;
Черкаська область - 70 випадків;
Чернівецька область - 27 випадків;
Чернігівська область - 90 випадків.
Напередодні одужали 6513 осіб (всього - 2115197), а померли 97 українців (всього - 51507). У лікарні потрапила 741 особа.
Найбільше випадків підтвердили в Києві (216), а також в Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 216 випадків;
Вінницька область - 54 випадки;
Волинська область - 63 випадки;
Дніпропетровська область - 119 випадків;
Донецька область - 63 випадки;
Житомирська область - 68 випадків;
Закарпатська область - 26 випадків;
Запорізька область - 33 випадки;
Івано-Франківська область - 44 випадки;
Київська область - 102 випадки;
Кіровоградська область - 17 випадків;
Луганська область - 27 випадків;
Львівська область - 128 випадків;
Миколаївська область - 53 випадки;
Одеська область - 63 випадки;
Полтавська область - 75 випадків;
Рівненська область - 88 випадків;
Сумська область - 63 випадки;
Тернопільська область - 42 випадки;
Харківська область - 128 випадків;
Херсонська область - 67 випадків;
Хмельницька область - 59 випадків;
Черкаська область - 70 випадків;
Чернівецька область - 27 випадків;
Чернігівська область - 90 випадків.
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