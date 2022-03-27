У МОЗ за минулу добу зафіксували 182 випадки інфікування коронавірусом

08:39 29 червня Київ, Україна

За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли п'ятеро осіб, змогли побороти вірус і вилікуватися 582 людини. Всього за добу 28 червня зафіксовано 182 випадки інфікування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Також за минулі 24 години було госпіталізовано - 322 особи; недугу подолали 582 особи.



За добу вірус забрав життя п'яти українців. Всього з початку пандемії зафіксовано 52,3 тисячі смертей.



За добу протестовано методом ПЛР - 10 930 осіб, методом ІФА - 1 463 особи, експрес-тестами - 4 282 особи.



Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) і Дніпропетровській областях.



За весь час пандемії в Україні інфікувалися 2 234 463 особи, проведено ПЛР-тестів - 10 817 822.