У МОЗ повідомили про ситуацію з коронавірусом у Києві на 8 лютого

Минулої доби, 7 лютого, у Києві коронавірус підтверджений у 2862 осіб. Це на 596 осіб більше, ніж минулої доби. Всього з початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 386 тис. киян.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Захворіли минулої доби: 1545 жінок віком від 18 до 91 року та 997 чоловіків віком від 18 до 91 року. А також 146 дівчаток від одного місяця до 17 років та 174 хлопчики від одного місяця до 17 років.
Серед померлих: три жінки від 63 до 70 років та чотири чоловіки від 65 до 85 років. У лікарні столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус та 235 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
З початку епідемії у Києві від коронавірусу:
- одужали понад 342 тис. осіб (за добу 7 лютого – 946);
Захворіли минулої доби: 1545 жінок віком від 18 до 91 року та 997 чоловіків віком від 18 до 91 року. А також 146 дівчаток від одного місяця до 17 років та 174 хлопчики від одного місяця до 17 років.
Серед померлих: три жінки від 63 до 70 років та чотири чоловіки від 65 до 85 років. У лікарні столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус та 235 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
З початку епідемії у Києві від коронавірусу:
- одужали понад 342 тис. осіб (за добу 7 лютого – 946);
- померло понад 8,6 тис. осіб (за добу – 7).
«На сьогодні у Києві активних хворих понад 35 тис. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 550, у Деснянському – 350 та в Оболонському районі – 339 випадків», – заявив мер Києва Віталій Кличко.
У Київській області з початку епідемії зафіксовано понад 208 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1113 хворих.
З початку епідемії у Київській області:
- одужали від коронавірусу понад 186 тис. осіб (за добу 7 лютого – 550);
- померло 4,8 тис. осіб (за добу – 9).
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