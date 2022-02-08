У МОЗ повідомили про ситуацію з коронавірусом у Києві на 8 лютого

11:45 08 лютий Київ, Україна

Минулої доби, 7 лютого, у Києві коронавірус підтверджений у 2862 осіб. Це на 596 осіб більше, ніж минулої доби. Всього з початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 386 тис. киян.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Захворіли минулої доби: 1545 жінок віком від 18 до 91 року та 997 чоловіків віком від 18 до 91 року. А також 146 дівчаток від одного місяця до 17 років та 174 хлопчики від одного місяця до 17 років.



Серед померлих: три жінки від 63 до 70 років та чотири чоловіки від 65 до 85 років. У лікарні столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус та 235 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.



З початку епідемії у Києві від коронавірусу:



- одужали понад 342 тис. осіб (за добу 7 лютого – 946);



- померло понад 8,6 тис. осіб (за добу – 7).



«На сьогодні у Києві активних хворих понад 35 тис. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 550, у Деснянському – 350 та в Оболонському районі – 339 випадків», – заявив мер Києва Віталій Кличко.



У Київській області з початку епідемії зафіксовано понад 208 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1113 хворих.



З початку епідемії у Київській області:



- одужали від коронавірусу понад 186 тис. осіб (за добу 7 лютого – 550);



- померло 4,8 тис. осіб (за добу – 9).