У МОЗ повідомили про низький рівень інфікування: всього 450 випадків за добу

Вихідні дні дають про себе знати і за минулу добу в Україні зафіксовано всього 450 нових випадків інфікування, більшість з яких спостерігаються в південних регіонах, куди потягнувся народ на відпочинок.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я вранці в неділю, 27 червня.
"Серед захворілих: дітей - 28, медпрацівників - 6. Також за минулу добу: госпіталізовано - 529 осіб; летальних випадків - 17; одужали - 1 097 осіб", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) і Миколаївській (22) областях.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 233 996 людей, одужали 2 163 069 осіб, летальних випадків - 52 286.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 135
Вінницька область - 9
Волинська область - 9
Дніпропетровська область - 46
Донецька область - 3
Житомирська область - 19
Закарпатська область - 3
Запорізька область - 20
Івано-Франківська область - 5
Київська область - 37
Кіровоградська область - 4
Луганська область - 5
Львівська область - 9
Миколаївська область - 22
Одеська область - 39
Полтавська область - 5
Рівненська область - 9
Сумська область - 15
Тернопільська область - 7
Харківська область - 17
Херсонська область - 15
Хмельницька область - 2
Черкаська область - 8
Чернівецька область - 4
Чернігівська область - 3.
"Серед захворілих: дітей - 28, медпрацівників - 6. Також за минулу добу: госпіталізовано - 529 осіб; летальних випадків - 17; одужали - 1 097 осіб", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) і Миколаївській (22) областях.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 233 996 людей, одужали 2 163 069 осіб, летальних випадків - 52 286.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 135
Вінницька область - 9
Волинська область - 9
Дніпропетровська область - 46
Донецька область - 3
Житомирська область - 19
Закарпатська область - 3
Запорізька область - 20
Івано-Франківська область - 5
Київська область - 37
Кіровоградська область - 4
Луганська область - 5
Львівська область - 9
Миколаївська область - 22
Одеська область - 39
Полтавська область - 5
Рівненська область - 9
Сумська область - 15
Тернопільська область - 7
Харківська область - 17
Херсонська область - 15
Хмельницька область - 2
Черкаська область - 8
Чернівецька область - 4
Чернігівська область - 3.
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