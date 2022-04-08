У МОЗ повідомили про 591 випадок інфікування коронавірусом

У минулу п'ятницю коронавірусна інфекція була виявлена у 41 дитини, всього інфіковано за добу 591 особа.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 17 липня.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 438 осіб;
летальних випадків - 16;
одужали - 676 осіб;
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 438 осіб;
летальних випадків - 16;
одужали - 676 осіб;
За добу протестовано: методом ПЛР - 18006 осіб, методом ІФА - 8718 осіб, експрес-тестами - 14648 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2244196 осіб;
одужали - 2180957 осіб;
летальних випадків - 52 718;
проведення ПЛР-тестів - 11138052.
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