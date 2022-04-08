У МОЗ повідомили про 591 випадок інфікування коронавірусом

09:00 17 липня Київ, Україна

У минулу п'ятницю коронавірусна інфекція була виявлена у 41 дитини, всього інфіковано за добу 591 особа.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 17 липня.



Також за минулу добу:



госпіталізовані - 438 осіб;

летальних випадків - 16;

одужали - 676 осіб;



За добу протестовано: методом ПЛР - 18006 осіб, методом ІФА - 8718 осіб, експрес-тестами - 14648 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2244196 осіб;

одужали - 2180957 осіб;

летальних випадків - 52 718;

проведення ПЛР-тестів - 11138052.