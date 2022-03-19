У МОЗ повідомили про 323 хворих на коронавірус

08:53 21 червня Київ, Україна

Святкові дні принесли помітний спад у фіксуванні нових випадків інфікування коронавірусом: медики зареєстрували за минулу неділю всього 323 хворих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 21 червня.



Так, за минулу добу:



госпіталізовані - 375 осіб;

летальних випадків - 16;

одужали - 677 осіб;



За добу протестовано:



методом ПЛР - 8943 особи,

методом ІФА - 1147 осіб,

експрес-тестами - 4008 осіб.

За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2229846 осіб;

одужали - 2152140 осіб;

летальних випадків - 52 032;

проведення ПЛР-тестів - 10679015.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях. У кількох регіонах не виявлено хворих.