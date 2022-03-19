У МОЗ повідомили про 323 хворих на коронавірус

Святкові дні принесли помітний спад у фіксуванні нових випадків інфікування коронавірусом: медики зареєстрували за минулу неділю всього 323 хворих.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 21 червня.
Так, за минулу добу:
госпіталізовані - 375 осіб;
летальних випадків - 16;
одужали - 677 осіб;
Так, за минулу добу:
госпіталізовані - 375 осіб;
летальних випадків - 16;
одужали - 677 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 8943 особи,
методом ІФА - 1147 осіб,
експрес-тестами - 4008 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2229846 осіб;
одужали - 2152140 осіб;
летальних випадків - 52 032;
проведення ПЛР-тестів - 10679015.
захворіли - 2229846 осіб;
одужали - 2152140 осіб;
летальних випадків - 52 032;
проведення ПЛР-тестів - 10679015.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях. У кількох регіонах не виявлено хворих.
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