У МОЗ повідомили про 300 інфікованих коронавірусом за минулу добу

Протягом вихідного дня неділі медики зафіксували в Україні 300 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Так, захворіли 20 дітей і два медпрацівники.
Також наголошується, що за минулі 24 години коронавірус забрав життя п'ятьох громадян. Всього зареєстровано 53,1 тисячі летальних випадків.
Упродовж минулої доби було госпіталізовано 400 осіб; одужала 281 особа.
За добу протестовано методом ПЛР 9 383 особи, методом ІФА - 1 424 особи, експрес-тестами - 5 913 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 259 451 особа; одужали - 2 191 202 особи; проведено ПЛР-тестів - 11 537 474.
Так, захворіли 20 дітей і два медпрацівники.
Також наголошується, що за минулі 24 години коронавірус забрав життя п'ятьох громадян. Всього зареєстровано 53,1 тисячі летальних випадків.
Упродовж минулої доби було госпіталізовано 400 осіб; одужала 281 особа.
За добу протестовано методом ПЛР 9 383 особи, методом ІФА - 1 424 особи, експрес-тестами - 5 913 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 259 451 особа; одужали - 2 191 202 особи; проведено ПЛР-тестів - 11 537 474.
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