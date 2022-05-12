У МОЗ повідомили про 300 інфікованих коронавірусом за минулу добу

09:45 09 серпня Київ, Україна

Протягом вихідного дня неділі медики зафіксували в Україні 300 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Так, захворіли 20 дітей і два медпрацівники.



Також наголошується, що за минулі 24 години коронавірус забрав життя п'ятьох громадян. Всього зареєстровано 53,1 тисячі летальних випадків.



Упродовж минулої доби було госпіталізовано 400 осіб; одужала 281 особа.



За добу протестовано методом ПЛР 9 383 особи, методом ІФА - 1 424 особи, експрес-тестами - 5 913 осіб.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.



За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 259 451 особа; одужали - 2 191 202 особи; проведено ПЛР-тестів - 11 537 474.