У МОЗ повідомили про 2 472 нових випадки інфікування COVID-19

Святкові і вихідні дні відбилися на статистиці: так, за минулу добу в Україні зареєстрували всього 2 472 нових випадки інфікування.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook вранці у вівторок, 4 травня.
"Зокрема, захворіли 122 дітей і 22 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовані - 1 591 особа; летальних випадків - 166, видужали - 7 815 осіб", - написав Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії становить 2 088 410 осіб, 44 916 пацієнтів померли, 1 689 630 осіб одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 151
Вінницька область - 27
Волинська область - 77
Дніпропетровська область - 220
Донецька область - 324
Житомирська область - 26
Закарпатська область - 12
Запорізька область - 168
Івано-Франківська область - 19
Київська область - 100
Кіровоградська область - 62
Луганська область - 21
Львівська область - 55
Миколаївська область - 79
Одеська область - 168
Полтавська область - 85
Рівненська область - 58
Сумська область - 60
Тернопільська область - 94
Харківська область - 191
Херсонська область - 29
Хмельницька область - 115
Черкаська область - 253
Чернівецька область - 58
Чернігівська область - 20
"Зокрема, захворіли 122 дітей і 22 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовані - 1 591 особа; летальних випадків - 166, видужали - 7 815 осіб", - написав Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії становить 2 088 410 осіб, 44 916 пацієнтів померли, 1 689 630 осіб одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 151
Вінницька область - 27
Волинська область - 77
Дніпропетровська область - 220
Донецька область - 324
Житомирська область - 26
Закарпатська область - 12
Запорізька область - 168
Івано-Франківська область - 19
Київська область - 100
Кіровоградська область - 62
Луганська область - 21
Львівська область - 55
Миколаївська область - 79
Одеська область - 168
Полтавська область - 85
Рівненська область - 58
Сумська область - 60
Тернопільська область - 94
Харківська область - 191
Херсонська область - 29
Хмельницька область - 115
Черкаська область - 253
Чернівецька область - 58
Чернігівська область - 20
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