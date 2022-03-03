У МОЗ повідомили про 2 266 нових випадків захворювання

Як і прогнозували епідеміологи, з приходом літа в Україні знижується приріст нових випадків інфікування коронавірусом. Так, за минулу добу зафіксовано 2 266 нових випадків захворювання.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я вранці в п'ятницю, 4 червня.
"Серед захворілих - 82 дитини і 20 медпрацівників. Також за минулу добу: госпіталізовано - 963 особи; летальних випадків - 95; одужали - 8 291 особа", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) і Рівненській (105) областях.
Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становила 2 211 683 особи, 51 054 пацієнти померли, 2 080 382 особи одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 566
Вінницька область - 22
Волинська область - 75
Дніпропетровська область - 156
Донецька область - 79
Житомирська область - 49
Закарпатська область - 8
Запорізька область - 230
Івано-Франківська область - 26
Київська область - 145
Кіровоградська область - 15
Луганська область - 24
Львівська область - 81
Миколаївська область - 79
Одеська область - 79
Полтавська область - 41
Рівненська область - 105
Сумська область - 70
Тернопільська область - 33
Харківська область - 60
Херсонська область - 64
Хмельницька область - 51
Черкаська область - 61
Чернівецька область - 54
Чернігівська область - 93.
"Серед захворілих - 82 дитини і 20 медпрацівників. Також за минулу добу: госпіталізовано - 963 особи; летальних випадків - 95; одужали - 8 291 особа", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) і Рівненській (105) областях.
Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становила 2 211 683 особи, 51 054 пацієнти померли, 2 080 382 особи одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 566
Вінницька область - 22
Волинська область - 75
Дніпропетровська область - 156
Донецька область - 79
Житомирська область - 49
Закарпатська область - 8
Запорізька область - 230
Івано-Франківська область - 26
Київська область - 145
Кіровоградська область - 15
Луганська область - 24
Львівська область - 81
Миколаївська область - 79
Одеська область - 79
Полтавська область - 41
Рівненська область - 105
Сумська область - 70
Тернопільська область - 33
Харківська область - 60
Херсонська область - 64
Хмельницька область - 51
Черкаська область - 61
Чернівецька область - 54
Чернігівська область - 93.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі