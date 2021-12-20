У МОЗ повідомили про 10 554 нові випадки інфікування коронавірусом та 561 смерть

08:13 30 листопад Київ, Україна

В Україні зафіксовано різкий стрибок інфікування коронавірусом. Минулого понеділка вірус був виявлений у 10 554 українців. До них входять 846 дітей та 197 працівників медичної сфери.

Протягом вчорашньої доби було здійснено 1 749 госпіталізацій, зафіксовано 25 318 одужань та 561 смерть.

Усього з початку пандемії в Україні коронавірусом було інфіковано 3 438 381 людину, впоралися з вірусом та одужали – 2 946 032, померли від наслідків вірусу 85 975 українців.