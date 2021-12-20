У МОЗ повідомили про 18 132 нових випадки COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксовано найбільший за весь час пандемії приріст інфікованих COVID-19.
Про це в п'ятницю, 26 березня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Також за минулу добу одужали 7138 осіб. Проведено тестувань за добу - 119 087 (в тому числі методом ПЛР - 53 495, методом ІФА - 22 760, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 42 832).
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 1 614 707 осіб;
одужали - 1 290 158 осіб;
летальних випадків - 31 461;
проведено ПЛР-тестів - 7 889 544.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 1 614 707 осіб;
одужали - 1 290 158 осіб;
летальних випадків - 31 461;
проведено ПЛР-тестів - 7 889 544.
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