У МОЗ повідомили про 18 132 нових випадки COVID-19

09:39 26 березень Київ, Україна

За минулу добу в Україні зафіксовано найбільший за весь час пандемії приріст інфікованих COVID-19.

Про це в п'ятницю, 26 березня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

"18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 923 дитини і 435 медпрацівників. Госпіталізовані 4 826 осіб, летальних випадків - 326", - зазначив Степанов.

Також за минулу добу одужали 7138 осіб. Проведено тестувань за добу - 119 087 (в тому числі методом ПЛР - 53 495, методом ІФА - 22 760, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 42 832).



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 1 614 707 осіб;

одужали - 1 290 158 осіб;

летальних випадків - 31 461;

проведено ПЛР-тестів - 7 889 544.