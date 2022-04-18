У МОЗ повідомили про 182 інфікованих коронавірусом, серед них 11 дітей

08:31 19 липня Київ, Україна

За минулу неділю в країні зафіксовано 182 випадки інфікування коронавірусом, перемогли інфекцію і одужали 187 осіб.

Про це в понеділок, 19 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



"За добу 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.



Також за минулу добу:



госпіталізовані - 307 осіб;

летальних випадків - 5;

одужали - 187 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 9587 осіб, методом ІФА - 1613 осіб, експрес-тестами - 5770 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2 244 677 осіб;

одужали - 2 181 385 осіб;

летальних випадків - 52 731;

проведено ПЛР-тестів - 11 161 068.



Із захворілих за минулу добу - 11 дітей. Не захворів жоден медик.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



Київ - 82 випадки;

Вінницька

Волинська область - 1 випадок;

Дніпропетровська область - 7 випадків;

Донецька область - 2 випадки;

Житомирська область - 18 випадків;

Київська область - 12 випадків;

Кіровоградська область - 1 випадок;

Луганська область - 1 випадок;

Львівська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 6 випадків;

Одеська область - 18 випадків;

Полтавська область - 2 випадки;

Рівненська область - 2 випадки;

Сумська область - 3 випадки;

Тернопільська область - 3 випадки;

Харківська область - 10 випадків;

Херсонська область - 2 випадки;

Черкаська область - 5 випадків;

Чернівецька область - 2 випадки; Із захворілих за минулу добу - 11 дітей. Не захворів жоден медик.Київ - 82 випадки;Вінницька область - 2 випадки;Волинська область - 1 випадок;Дніпропетровська область - 7 випадків;Донецька область - 2 випадки;Житомирська область - 18 випадків;Київська область - 12 випадків;Кіровоградська область - 1 випадок;Луганська область - 1 випадок;Львівська область - 3 випадки;Миколаївська область - 6 випадків;Одеська область - 18 випадків;Полтавська область - 2 випадки;Рівненська область - 2 випадки;Сумська область - 3 випадки;Тернопільська область - 3 випадки;Харківська область - 10 випадків;Херсонська область - 2 випадки;Черкаська область - 5 випадків;Чернівецька область - 2 випадки;



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.