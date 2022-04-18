У МОЗ повідомили про 182 інфікованих коронавірусом, серед них 11 дітей

За минулу неділю в країні зафіксовано 182 випадки інфікування коронавірусом, перемогли інфекцію і одужали 187 осіб.
Про це в понеділок, 19 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 307 осіб;
летальних випадків - 5;
одужали - 187 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 9587 осіб, методом ІФА - 1613 осіб, експрес-тестами - 5770 осіб.
"За добу 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 307 осіб;
летальних випадків - 5;
одужали - 187 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 9587 осіб, методом ІФА - 1613 осіб, експрес-тестами - 5770 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 244 677 осіб;
одужали - 2 181 385 осіб;
летальних випадків - 52 731;
проведено ПЛР-тестів - 11 161 068.
Із захворілих за минулу добу - 11 дітей. Не захворів жоден медик.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 82 випадки;
Вінницька область - 2 випадки;
Волинська область - 1 випадок;
Дніпропетровська область - 7 випадків;
Донецька область - 2 випадки;
Житомирська область - 18 випадків;
Київська область - 12 випадків;
Кіровоградська область - 1 випадок;
Луганська область - 1 випадок;
Львівська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 6 випадків;
Одеська область - 18 випадків;
Полтавська область - 2 випадки;
Рівненська область - 2 випадки;
Сумська область - 3 випадки;
Тернопільська область - 3 випадки;
Харківська область - 10 випадків;
Херсонська область - 2 випадки;
Черкаська область - 5 випадків;
Чернівецька область - 2 випадки;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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