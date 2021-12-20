У МОЗ повідомили про 11 960 нових випадків зараження коронавірусом, у тому числі понад 1000 дітей

Минулої доби в країні зафіксували 11 960 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 1088 дітей та 207 працівників медицини.
Про це повідомляє МОЗ у середу, 1 грудня.
При цьому одужали вже 2 972 192 українці (напередодні – 26 160), а померли – 86 532 (напередодні – 557). У лікарні напередодні потрапили 3629 осіб.
Випадків у областях / завершили вакцинацію:
Київ – 1592/19192
Вінницька – 608/5734
Волинська – 530/5383
Дніпропетровська – 419/11174
Донецька – 666/6658
Житомирська – 214/5563
Закарпатська – 409/2353
Запорізька – 760/6645
Івано-Франківська – 281/5800
Київська – 704/9305
Кіровоградська – 135/3765
Луганська – 229/2875
Львівська – 417/12120
Миколаївська – 406/4087
Одеська – 287/5788
Полтавська – 905/5647
Рівненська – 485/4621
Сумська – 384/5180
Тернопільська – 231/4058
Харківська – 613/10086
Херсонська – 257/2866
Хмельницька – 586/4597
Черкаська – 557/5226
Чернівецька – 152/2761
Чернігівська – 133/5008
При цьому одужали вже 2 972 192 українці (напередодні – 26 160), а померли – 86 532 (напередодні – 557). У лікарні напередодні потрапили 3629 осіб.
Випадків у областях / завершили вакцинацію:
Київ – 1592/19192
Вінницька – 608/5734
Волинська – 530/5383
Дніпропетровська – 419/11174
Донецька – 666/6658
Житомирська – 214/5563
Закарпатська – 409/2353
Запорізька – 760/6645
Івано-Франківська – 281/5800
Київська – 704/9305
Кіровоградська – 135/3765
Луганська – 229/2875
Львівська – 417/12120
Миколаївська – 406/4087
Одеська – 287/5788
Полтавська – 905/5647
Рівненська – 485/4621
Сумська – 384/5180
Тернопільська – 231/4058
Харківська – 613/10086
Херсонська – 257/2866
Хмельницька – 586/4597
Черкаська – 557/5226
Чернівецька – 152/2761
Чернігівська – 133/5008
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