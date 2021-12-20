У МОЗ повідомили про 11 960 нових випадків зараження коронавірусом, у тому числі понад 1000 дітей

09:54 01 грудень Київ, Україна

Минулої доби в країні зафіксували 11 960 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 1088 дітей та 207 працівників медицини.

Про це повідомляє МОЗ у середу, 1 грудня.



При цьому одужали вже 2 972 192 українці (напередодні – 26 160), а померли – 86 532 (напередодні – 557). У лікарні напередодні потрапили 3629 осіб.



Випадків у областях / завершили вакцинацію:



Київ – 1592/19192

Вінницька – 608/5734

Волинська – 530/5383

Дніпропетровська – 419/11174

Донецька – 666/6658

Житомирська – 214/5563

Закарпатська – 409/2353

Запорізька – 760/6645

Івано-Франківська – 281/5800

Київська – 704/9305

Кіровоградська – 135/3765

Луганська – 229/2875

Львівська – 417/12120

Миколаївська – 406/4087

Одеська – 287/5788

Полтавська – 905/5647

Рівненська – 485/4621

Сумська – 384/5180

Тернопільська – 231/4058

Харківська – 613/10086

Херсонська – 257/2866

Хмельницька – 586/4597

Черкаська – 557/5226

Чернівецька – 152/2761

Чернігівська – 133/5008