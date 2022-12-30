У МОЗ розповіли, чи варто очікувати нових мутацій коронавірусу та сплеску захворюваності

Епідеміологи не очікують нових мутацій коронавірусу, які б призвели до нових хвиль захворювання. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
За словами Кузіна, штам Омікрон став домінуючим у світі. Тому ситуація з коронавірусом в Україні та світі стабілізувалася, проте він все ще небезпечний.
За словами Кузіна, штам Омікрон став домінуючим у світі. Тому ситуація з коронавірусом в Україні та світі стабілізувалася, проте він все ще небезпечний.
За його словами, вирішальним кроком у боротьбі із COVID-19 стала вакцинація. Вона є єдиним методом, який дозволяє захистити від тяжких наслідків коронавірусної інфекції і здебільшого від смерті, додав чиновник.
За даними МОЗ, зараз в Україні є близько 8 млн доз вакцини трьох типів: однодозова Janssen виробництва Johnson & Johnson, вакцина Comirnaty виробництва Pfizer – дитяча та доросла форми, вакцина CoronaVac китайського виробництва.
В Україні карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, продовжили до 30 квітня 2023 року.
В Україні карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, продовжили до 30 квітня 2023 року.
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