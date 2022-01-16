У МОЗ розповіли про відмінності штаму «Омікрон» від «Дельти»

14:27 13 січень Київ, Україна

У МОЗ розповіли про відмінності штаму коронавірусу «Омікрон» від «Дельти», посилаючись на попередні дані наукових досліджень ВООЗ.



Основні відмінності "Омікрону" від "Дельти":

Новим штамом частіше заражаються, ніж штамом «Дельта» .

. "Омікрон" має менший інкубаційний період, який у середньому становить 3 доби.

На цей штам частіше хворіє молодь: середній вік хворих становить 30,8 року, водночас середній вік хворих на «Дельту» – 38,3 року.

«Омікрон» майже втричі заразніший, ніж «Дельта». У тих країнах, де було виявлено цей штам, кількість хворих подвоюється кожні півтора дня.

Ризик повторного зараження «Омікроном» у п'ять разів вищий, ніж ризик повторного зараження «Дельтою» (13% та 2,5% відповідно).

Хворих на «Омікрон» госпіталізують на 15-20% рідше порівняно з хворими на «Дельту», і на 41% рідше, якщо йдеться про тривалу госпіталізацію (більше 1 ночі). Загалом підлягали госпіталізації менше 1% хворих (0,6). Для інших штамів цей показник становить 1,6%.

У МОЗ кажуть, що ці дані не є остаточними через затримку між діагностикою захворювання та госпіталізацією в багатьох країнах, а також через велику кількість щеплень, що зменшує ризик ускладнень. І додають, що хворі на «Омікрон» не мають нових незвичайних симптомів.