У МОЗ розповіли про вимоги до Міжнародного свідоцтва про вакцинацію

20:12 23 липня Київ, Україна

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію може бути роздруковане на звичайному папері і заповнене вручну, спеціальний бланк і папір жовтого кольору - це міф.



Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Міністерство охорони здоров'я нагадує, що всі щеплені двома дозами антиковідної вакцини, які доступні в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 у свого сімейного лікаря.



"Лікар повинен роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному папері формату А4. Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну", - йдеться в повідомленні.



У МОЗ назвали міфом інформацію про те, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 має бути надруковане на спеціальному жовтому папері.



Українцям рекомендують при отриманні мати з собою закордонний паспорт, оскільки в свідоцтво вноситимуть номер саме цього документа, а ім'я латиницею повинно бути записано так само як в паспорті.



Отримавши свідоцтво, переконайтеся, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.