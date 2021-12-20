У МОЗ розповіли про більш ніж 15 тисяч хворих на COVID

08:55 20 березень Київ, Україна

За минулу добу в Україні зафіксували 15 292 нових випадки інфікування коронавірусом, серед захворілих 797 дітей і 367 медпрацівників.





Днем раніше виявили 15850 нових випадків інфікування.



Всього з початку пандемії виявлено 1 535 218 випадків



За добу госпіталізовано 4369 осіб. Виписані з лікарень 3374 пацієнти.



За добу здійснено тестувань - 114 719 (в тому числі методом ПЛР - 50800, методом ІФА - 23398, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40521). За весь час проведено ПЛР-тестів - 7624537. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 20 березня.Днем раніше виявили 15850 нових випадків інфікування.Всього з початку пандемії виявлено 1 535 218 випадків COVID -19. З них 29 775 померло (+260) та 1 253 972 (+5 190) осіб одужали.За добу госпіталізовано 4369 осіб. Виписані з лікарень 3374 пацієнти.За добу здійснено тестувань - 114 719 (в тому числі методом ПЛР - 50800, методом ІФА - 23398, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40521). За весь час проведено ПЛР-тестів - 7624537.



Коронавірус в регіонах:



Київ - 1070

Вінницька область - 823

Волинська область - 240

Дніпропетровська область - 1104

Донецька область - 583

Житомирська область - 1082

Закарпатська область - 366

Запорізька область - 485

Івано-Франківська область - 410

Київська область - 1036

Кіровоградська область - 137

Луганська область - 115

Львівська область - 1180

Миколаївська область - 408

Одеська область - 1037

Полтавська область - 400

Рівненська область - 432

Сумська область - 564

Тернопільська область - 598

Харківська область - 754

Херсонська область - 90

Хмельницька область - 871

Черкаська область - 582

Чернівецька область - 539

Чернігівська область - 386