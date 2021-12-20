У МОЗ розповіли про більш ніж 15 тисяч хворих на COVID

За минулу добу в Україні зафіксували 15 292 нових випадки інфікування коронавірусом, серед захворілих 797 дітей і 367 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 20 березня.
Днем раніше виявили 15850 нових випадків інфікування.
Всього з початку пандемії виявлено 1 535 218 випадків COVID-19. З них 29 775 померло (+260) та 1 253 972 (+5 190) осіб одужали.
За добу госпіталізовано 4369 осіб. Виписані з лікарень 3374 пацієнти.
За добу здійснено тестувань - 114 719 (в тому числі методом ПЛР - 50800, методом ІФА - 23398, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40521). За весь час проведено ПЛР-тестів - 7624537.
Днем раніше виявили 15850 нових випадків інфікування.
Всього з початку пандемії виявлено 1 535 218 випадків COVID-19. З них 29 775 померло (+260) та 1 253 972 (+5 190) осіб одужали.
За добу госпіталізовано 4369 осіб. Виписані з лікарень 3374 пацієнти.
За добу здійснено тестувань - 114 719 (в тому числі методом ПЛР - 50800, методом ІФА - 23398, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40521). За весь час проведено ПЛР-тестів - 7624537.
Коронавірус в регіонах:
Київ - 1070
Вінницька область - 823
Волинська область - 240
Дніпропетровська область - 1104
Донецька область - 583
Житомирська область - 1082
Закарпатська область - 366
Запорізька область - 485
Івано-Франківська область - 410
Київська область - 1036
Кіровоградська область - 137
Луганська область - 115
Львівська область - 1180
Миколаївська область - 408
Одеська область - 1037
Полтавська область - 400
Рівненська область - 432
Сумська область - 564
Тернопільська область - 598
Харківська область - 754
Херсонська область - 90
Хмельницька область - 871
Черкаська область - 582
Чернівецька область - 539
Чернігівська область - 386
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