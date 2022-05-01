У МОЗ розповіли про 962 випадки зараження COVID-19

За минулий четвер в Україні медики зафіксували 962 людини, інфіковані коронавірусом, в той самий час за минулу добу одужали 504 людини.
Про це в п'ятницю, 30 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
"За добу 29 липня 2021 в Україні зафіксовано 962 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 51, медпрацівників - 49)", - йдеться в повідомленні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 488 осіб;
летальних випадків - 14;
одужали - 504 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 19397 осіб,
методом ІФА - 7997 осіб,
експрес-тестами - 13934 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 251 869 осіб;
одужали - 2 186 353 особи;
летальних випадків - 52 930;
проведення ПЛР-тестів - 11 360 926.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 233 випадки;
Вінницька область - 27 випадків;
Волинська область - 14 випадків;
Дніпропетровська область - 64 випадки;
Донецька область - 69 випадків;
Житомирська область - 29 випадків;
Закарпатська область - 18 випадків;
Запорізька область - 44 випадки;
Івано-Франківська область - 16 випадків;
Київська область - 31 випадок;
Кіровоградська область - 9 випадків;
Луганська область - 32 випадки;
Львівська область - 51 випадок;
Миколаївська область - 20 випадків;
Одеська область - 83 випадки;
Полтавська область - 17 випадків;
Рівненська область - 6 випадків;
Сумська область - 27 випадків;
Тернопільська область - 8 випадків;
Харківська область - 72 випадки;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 16 випадків;
Черкаська область - 23 випадки;
Чернівецька область - 18 випадків;
Чернігівська область - 7 випадків.
Про це в п'ятницю, 30 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
"За добу 29 липня 2021 в Україні зафіксовано 962 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 51, медпрацівників - 49)", - йдеться в повідомленні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 488 осіб;
летальних випадків - 14;
одужали - 504 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 19397 осіб,
методом ІФА - 7997 осіб,
експрес-тестами - 13934 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 251 869 осіб;
одужали - 2 186 353 особи;
летальних випадків - 52 930;
проведення ПЛР-тестів - 11 360 926.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 233 випадки;
Вінницька область - 27 випадків;
Волинська область - 14 випадків;
Дніпропетровська область - 64 випадки;
Донецька область - 69 випадків;
Житомирська область - 29 випадків;
Закарпатська область - 18 випадків;
Запорізька область - 44 випадки;
Івано-Франківська область - 16 випадків;
Київська область - 31 випадок;
Кіровоградська область - 9 випадків;
Луганська область - 32 випадки;
Львівська область - 51 випадок;
Миколаївська область - 20 випадків;
Одеська область - 83 випадки;
Полтавська область - 17 випадків;
Рівненська область - 6 випадків;
Сумська область - 27 випадків;
Тернопільська область - 8 випадків;
Харківська область - 72 випадки;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 16 випадків;
Черкаська область - 23 випадки;
Чернівецька область - 18 випадків;
Чернігівська область - 7 випадків.
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