У МОЗ розповіли про 6632 нові випадки коронавірусу в Україні

08:29 06 січень Київ, Україна

В Україні минулої доби коронавірус виявили у 6632 осіб – це більш ніж на тисячу більше, порівняно з минулою добою. Серед інфікованих 240 дітей та 182 працівники охорони здоров'я.

Також у МОЗ повідомили, що минулої доби, 5 січня, з тяжким перебігом хвороби було госпіталізовано 2 028 осіб, померло – 187, одужало 9 121.

Лідерами з добового приросту інфікування коронавірусом, як і раніше, залишаються столиця та область, а також Вінницька, Донецька, Закарпатська, Одеська та Івано-Франківська області.