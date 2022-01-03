У МОЗ розповіли, коли українцям чекати чергову хвилю коронавірусу

08:23 03 січень Київ, Україна

У Міністерстві охорони здоров'я України відновили прогноз щодо штаму «Омікрон» та нової хвилі коронавірусу на території держави.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.



За його словами, наприкінці січня — на початку лютого стартує чергова хвиля коронавірусної захворюваності серед українців через новий штам.



За традицією, в країну нова хвиля інфікування приходить із невеликим запізненням у порівнянні з Європою. Розрив становить один-два місяці.



Нагадаємо, що у Сполучених Штатах штам коронавірусу Omicron призвів до госпіталізації рекордної кількості дітей, повідомляє Associated Press.



За даними фахівців з охорони здоров'я, протягом 22-28 грудня на добу госпіталізували до лікарень у середньому 378 дітей з коронавірусом (до 17 років). Показник на 66% перевищує кількість госпіталізованих упродовж минулого тижня.