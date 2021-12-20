У МОЗ розповіли, як отримати COVID-сертифікат, якщо він не генерується

17:17 01 грудень Київ, Україна

У МОЗ оприлюднили алгоритм дій на випадок, якщо у вас виникнуть проблеми з генерацією COVID - сертифіката .

Якщо ви робили запит через мобільний додаток "Дія", спробуйте повторити його через портал "Дія" - https://diia.gov.ua. Якщо портал відповів, що немає даних про вас, зверніться до вашого сімейного лікаря або лікаря, який робив вам щеплення. Попросіть перевірити персональні дані:

ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер — ІПН).

УНЗР — це унікальний номер запису, який вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру та допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.

Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.

Актуальний номер телефону, на якому можна приймати та надсилати смс.

Якщо у вас є дитина до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесено її, а не ваші, РНОКПП та УНЗР.

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі чи збігу з профілем іншої людини.



Якщо ви отримали статус «Помилка при генерації сертифіката» після запиту на COVID-сертифікат, рекомендується звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря із запитом перевірити ваші персональні дані, описані вище.



Ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний». Якщо ви отримали одну або дві дози щеплення, зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендується оновити мобільний додаток, потім надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал «Дія» – https://diia.gov.ua/.



Якщо ви отримали статус "Сертифікат про вакцинацію недоступний" з таким текстом "Ви щепилися не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення". Якщо вакцинацію проти COVID-19 було зроблено за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, неможливо. МОЗ зараз працює над такою можливістю.



Ви отримали статус: "Номер партії вакцини помилковий". Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення та вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я, із запитом позначити внесені дані як помилкові та додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та не отримаєте сертифіката COVID.

Ви отримали статус: "На жаль, сталася помилка". Зверніться до технічної підтримки порталу та програми Дія.