У МОЗ розповіли, як забезпечені лікарні апаратами ШВЛ

За словами Максима Степанова, в Україні цілком достатню кількість апаратів ШВЛ, щоб забезпечити, в разі необхідності, процес штучної вентиляції легенів при ускладненнях дихання у пацієнтів з коронавірусів.

"Якщо ми говоримо про кількість апаратів ШВЛ, якими на сьогодні забезпечена наша країна в тих лікарнях, які ми виділили під COVID-19 (це 35 тисяч ліжок), то це 4 714 апаратів штучної вентиляції легенів. Це більш ніж достатньо ", - заявив міністр.

Він підкреслив, що штучна вентиляція легень не є засобом лікування COVID-19.

"Це така необхідність, коли розвивається дихальна недостатність, коли без ШВЛ людина не може жити. Звичайно, це дуже важкий перебіг хвороби і дуже висока летальність пацієнтів, які підключені до ШВЛ ", - пояснив Степанов.

Раніше глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснював, чому гроші з COVID-фонду витратили на будівництво доріг.