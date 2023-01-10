У МОЗ розповіли, чи є в Україні новий штам коронавірусу

16:24 10 січня Київ, Україна

На початок січня в Україні не знайшли нового штаму коронавірусу ХВВ.1.5, який, за даними ВООЗ, вже циркулює в 29 країнах світу.



Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.



Ситуація з плином коронавірусу контролюється, зазначили у відомстві.



Як пояснили в МОЗ, новий штам вірусу XBB.1.5 вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки у жовтні 2022 року. За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він уже посідає друге місце після оригінального підтипу Омікрон. Йдеться про 40% серед усіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.



За даними ВООЗ, проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, щоб дізнатися, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші підваріанти, що циркулюють у світі.

"Поки що недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов'язаної з цим підтипом", - зазначили у МОЗ.

Центр громадського здоров'я на постійній основі здійснює молекулярне епідеміологічне спостереження за SARS-CoV2, зазначили у МОЗ. З початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.



МОЗ закликає вакцинуватися проти коронавірусу

У МОЗ зазначають, що, як і раніше, вакцинація є головним засобом уберегтися від тяжкого перебігу захворювання коронавірусом і потенційно новими підваріантами.

"Якщо ви знаходитесь в безпечних умовах і маєте можливість звернутися до сімейного лікаря - не зволікайте і зробіть необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) та CoronaVac”, – сказав заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити вакцинацію бустеру: першу через 5 місяців, другу через 4.



З початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту, зазначили у МОЗ.