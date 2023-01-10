У МОЗ розповіли, чи є в Україні новий штам коронавірусу

На початок січня в Україні не знайшли нового штаму коронавірусу ХВВ.1.5, який, за даними ВООЗ, вже циркулює в 29 країнах світу.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.
Ситуація з плином коронавірусу контролюється, зазначили у відомстві.
Як пояснили в МОЗ, новий штам вірусу XBB.1.5 вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки у жовтні 2022 року. За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він уже посідає друге місце після оригінального підтипу Омікрон. Йдеться про 40% серед усіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.
За даними ВООЗ, проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, щоб дізнатися, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші підваріанти, що циркулюють у світі.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.
Ситуація з плином коронавірусу контролюється, зазначили у відомстві.
Як пояснили в МОЗ, новий штам вірусу XBB.1.5 вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки у жовтні 2022 року. За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він уже посідає друге місце після оригінального підтипу Омікрон. Йдеться про 40% серед усіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.
За даними ВООЗ, проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, щоб дізнатися, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші підваріанти, що циркулюють у світі.
Центр громадського здоров'я на постійній основі здійснює молекулярне епідеміологічне спостереження за SARS-CoV2, зазначили у МОЗ. З початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.
МОЗ закликає вакцинуватися проти коронавірусу
У МОЗ зазначають, що, як і раніше, вакцинація є головним засобом уберегтися від тяжкого перебігу захворювання коронавірусом і потенційно новими підваріантами.
Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити вакцинацію бустеру: першу через 5 місяців, другу через 4.
З початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту, зазначили у МОЗ.
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