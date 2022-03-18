У МОЗ прогнозують, що захворювання коронавірусом може стати сезонним

17:51 18 червня Київ, Україна

Переживши тривалий період карантину, люди стали обережніше і з побоюванням очікувати чергового спалаху коронавірусу. Виступаючи на брифінгу 18 червня, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що нова хвиля пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні прогнозується на осінь-зиму.

"Ми прогнозуємо, що потенційно, якщо не буде ніяких додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період, як у грипу та грипоподібних захворювань. Тому закликаємо всіх, до кого дійшла черга, йти і робити щеплення", - сказав міністр.

Також він пояснив, чому зараз в Україні послаблюють карантинні обмеження - якщо затягнути з жорсткими обмеженнями, то їх перестануть дотримуватися.

Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили менше тисячі випадків коронавірусу. При цьому вчені прогнозують, що нова хвиля пандемії може початися ще влітку, якщо з Росії почне поширюватися штам Дельта.