У МОЗ прогнозують, що захворювання коронавірусом може стати сезонним

Переживши тривалий період карантину, люди стали обережніше і з побоюванням очікувати чергового спалаху коронавірусу. Виступаючи на брифінгу 18 червня, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що нова хвиля пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні прогнозується на осінь-зиму.
Також він пояснив, чому зараз в Україні послаблюють карантинні обмеження - якщо затягнути з жорсткими обмеженнями, то їх перестануть дотримуватися.
Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили менше тисячі випадків коронавірусу. При цьому вчені прогнозують, що нова хвиля пандемії може початися ще влітку, якщо з Росії почне поширюватися штам Дельта.
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