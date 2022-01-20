У МОЗ перерахували особливості "Омікрону"

14:15 20 січень Київ, Україна

Штам «Омікрон» дедалі частіше виявляється серед підтверджених випадків захворювання на Covid-19 в Україні, проте про домінування саме цього штаму говорити рано.

Про особливості «Омікрону» міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів сьогодні, 20 січня, під час брифінгу із журналістами, повідомляє пресслужба МОЗ.



«Зокрема, цей варіант («Омікрон», – ред.) коронавірусу має набагато коротший інкубаційний період. За попередніми даними, він становить від двох до п'яти днів», – сказав голова МОЗ.



Крім того, він назвав такі відмінності:

"Омікрон" передається у сім разів швидше, ніж "Дельта";

інфікована людина може бути заразна вже в першу добу після захворювання;

у разі інфікування «Омікроном» значно частіше виникає біль у горлі (53% випадків, порівняно з 34% для «Дельти»), хоча згідно із зауваженнями авторів проведених досліджень, цей симптом не можна вважати специфічним саме для Омікрона;

діти частіше інфікуються штамом Омікрон, ніж попередніми штамами.

Серед інших симптомів у заражених Омікроном найчастіше можуть спостерігатися такі симптоми:

нежить (73%),

головний біль (67,5%),

втома (63,5),

чхання (60%),

біль у горлі (59,6%)